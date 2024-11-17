إعلان شركة أخرى مدرجة في بورصة ناسداك عن اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي: التفاصيل

أعلنت شركة “Thumzup Media Corporation”، المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز “TZUP”، عن قرارها باعتماد عملة البيتكوين كأصل احتياطي ضمن احتياطي خزانتها.

يشمل هذا التفويض تخصيص ما يصل إلى مليون دولار لشراء البيتكوين، في خطوة تعكس ثقة الشركة في العملة المشفرة كوسيلة للحفاظ على القيمة ومواجهة تقلبات السوق.

يدعم هذا القرار الاتجاه المتزايد بين المؤسسات لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، بفضل خصائصها المميزة مثل العرض المحدود، مقاومتها للتضخم، والدعم المتزايد من المستثمرين المؤسسات.

تسعى “Thumzup” من خلال هذه الخطوة إلى تنويع استراتيجياتها المالية مع الاستفادة من الإمكانيات طويلة الأجل التي توفرها عملة البيتكوين.

اقرأ أيضا:

عملة XRP تخترق حاجز 1 دولار وسط شائعات عن اجتماع بين “ترامب” والرئيس التنفيذي لشركة الريبل

معدل التضخم الأمريكي يرتفع لأول مرة منذ 8 أشهر مع تسجيل عملة البيتكوين لمستويات قياسية جديدة

