تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد موعد إطلاق هاتف nubia Z70 Ultra للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت nubia إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد إطلاق هاتف nubia Z70 Ultra في الأسواق العالمية، حيث تعقد حدث لاحقاً هذا الشهر لإطلاق الهاتف.

تستعد nubia لإطلاق سلسلة nubia Z70 في السوق الصيني في حدث يعقد في 21 من نوفمبر، بينما تخطط لإطلاق هاتف nubia Z70 Ultra في الأسواق العالمية في 26 من نوفمبر.

وتقدم nubia خلال الحدث عروض مجانية عند شراء الهاتف، حيث يحصل المستخدمين على سماعة، أو إصدار خاص من حافظة للهاتف.

من جانب أخر يأتي هاتف Z70 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، مع كاميرة رئيسية مميزة ببعد بؤري 35مم، وكاميرة telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، كما يأتي بكاميرة مميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 13مم.

أيضاً يضم الهاتف شاشة مطورة من BOE بحجم 6.85 إنش، ودقة عرض 1220 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 2000 nits، أيضاً ينطلق الهاتف بمعايير IP69، ونظام تشغيل Android 15، وواجهة MyOS.

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