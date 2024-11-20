تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بسعر مرتفع مقارنة بإصدار Ultra السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلطت أحدث التسريبات الضوء على سعر هاتف Galaxy S25 Ultra المرتقب، حيث تؤكد التسريبات الجديدة على أن هذا الإصدار يأتي بمستوى تسعير أعلى مقارنة بهاتف Ultra السابق.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت من الصين، أن هاتف Galaxy S25 Ultra سينتقل من جديد إلى مستوى أعلى بقيمة 110 دولار كحد أدنى مقارنة بهاتف Galaxy S24 Ultra.

أيضاً يوضح مصدر التسريبات أن إرتفاع سعر هاتف S25 Ultra يختلف من سوق إلى أخر، إلا أن السعر لن يتأثر في السوق الصيني، ويعود ذلك إلى المنافسة الشرسة بين سامسونج وعمالقة الصين.

يذكر أن بعض التقارير السابقة أشارت إلى أن سامسونج إتجهت إلى خفض تكلفة إنتاج الشاشة في سلسلة هواتف S25 وذلك عبر إستخدام تقنية شاشة بتكلفة أقل، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S25 في حدث يعقد في شهر يناير أو خلال الشهر اللاحق.

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