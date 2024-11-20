تكنولوجيا: وان بلس تدعم جهاز OnePlus Pad Pro بشاشة 13 إنش بجودة عرض 3K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة وان بلس لإطلاق نموذج جديد من جهاز OnePlus Pad Pro اللوحي قريباً، على أن يأتي هذا الإصدار بحجم شاشة 13 إنش، وجودة عرض 3K.

قدمت وان بلس جهاز OnePlus Pad Pro في السوق الصيني في بداية هذا العام، والآن تستعد الشركة لكشف النقاب عن نموذج جديد من الجهاز اللوحي.

وتشير التسريبات إلى أن النموذج الجديد يأتي بشاشة مميزة بتصميم أطول، أيضاً كشفت التسريبات التي نشرت على منصة Weibo أن الجهاز اللوحي قد سجل برمز “WHYLAB”.

ويأتي الجهاز بحجم شاشة 13 إنش، كبديل لحجم 12.1 إنش المميز للنموذج الأصلي من الجهاز اللوحي، كما يأتي الإصدار الجديد بجودة عرض 3K Plus أو بدقة 3840 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nits.

وتكشف هذه التفاصيل عن تحسينات في حجم الشاشة ودقة العرض، بينما تنخفض نسبة السطوع من 900 nits في الإصدار الأصلي إلى 600 nits، ومن المتوقع أن تنافس وان بلس إصدارات سامسونج وابل من الأجهزة اللوحية.

أيضاً من المتوقع أن يضم الإصدار الجديد رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وبطارية بقدرة 9510 mAh، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يضم الجهاز اللوحي كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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