تكنولوجيا: تسريبات تؤكد دعم هواتف Oppo Reno13 بمعالج Dimensity 8300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench على أن شركة Oppo تدعم هاتفي Oppo Reno13 وOppo Reno13 Pro بمعالج Dimensity 8300.

تعقد شركة Oppo مؤتمر في 25 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno13، ولقد أشارت تفاصيل سابقة إلى أن Oppo تقدم الإصدارات الجديدة بمعالج Dimensity 8300، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على هذه التفاصيل.

ولقد سجل هاتف Reno13 في قاعدة بيانات Geekbench 6.2 بنموذج رقم PKM110، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويدعم نظام تشغيل Android 15، مع واجهة ColorOS 15.

كما يظهر هاتف Reno13 Pro بنموذج رقم PKK110، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 15، ومن المتوقع أن يتوفر هذه الإصدارات بإختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية.

يذكر أن التسريبات التي نشرت على منصة X اليوم أشير فيها إلى أن Oppo قد تدعم هواتف Oppo Reno13 وOppo Reno13 Pro بمعالج Dimensity 8350 الذي يأتي بتغييرات طفيفة مقارنة بالمعالج الأصلي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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