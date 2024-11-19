تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 17 Air بتصميم نحيف بسماكة 6مم فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم إصدار iPhone 17 Air المرتقب من ابل، حيث أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتصميم نحيف بسماكة 6مم.

تخطط شركة ابل لإطلاق هاتف iPhone 17 Air في الحدث المقرر عقده في شهر سبتمبر من العام المقبل، ولقد أشارت التفاصيل التي جاءت حتى الآن إلى أن ابل تستبدل إصدار Plus بإصدار Slim العام المقبل.

ولقد أوضحت التسريبات الجديدة أن هاتف iPhone 17 Air ينطلق بتصميم نحيف بسُمك 6مم، لذا سيكون أنحف هاتف أيفون طور من ابل حتى الآن.

ولقد كان هاتف iPhone 6 أنحف هواتف الأيفون حتى الآن، حيث يتميز الهاتف بسماكة 6.9مم، لذا من المتوقع أن يأتي إصدار Air بتصميم أكثر نحافة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone 17 Air سينطلق بحجم شاشة 6.6 إنش، كما تدعم ابل الهاتف برقاقة معالج A19.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرة واحدة في الجهة الخلفية، ويعود ذلك إلى تركيز ابل بشكل خاص على التصميم النهائي للهاتف، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

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