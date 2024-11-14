شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق العملات الرقمية يتجاوز 3 تريليونات دولار بفضل التفاؤل لعودة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية حاجز 3 تريليونات دولار، محققة بذلك مستويات غير مسبوقة، مدفوعة بتفاؤل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض ما عزز التوقعات بزيادة تنظيمات أكثر ودية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات منصة (كوين ديسك)، سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية في 14 نوفمبر 2024، مستوى قياسياً قرب 3.2 تريليون دولار، متفوقة على حتى ذروتها في عام 2021 عندما دفعت حوافز التحفيز الاقتصادي خلال جائحة كورونا الاستثمارات المضاربية إلى مستويات قياسية.



ويعد هذا الارتفاع المذهل بمثابة انتعاش مذهل بعد أشهر من الركود في أسعار العملات الرقمية، حيث كانت الأسعار والحجم التداولي في تراجع مستمر.



تتربع عملة البيتكوين على قمة السوق، حيث وصل سعرها إلى مستوى قياسي بلغ 93,480 دولار، بينما قفزت قيمة العملة بنسبة 30% منذ يوم الانتخابات، لتصل إلى 90,000 دولار كما ارتفعت العملة الرقمية الأصغر "إيثيريوم" بنحو 33% منذ الانتخابات لتسجل 3,220 دولار.



الانتعاش الكبير في السوق يعزى جزئياً إلى انتخاب دونالد ترامب، بالإضافة إلى فوز عدد من المشرعين المؤيدين للعملات الرقمية في الكونجرس الأمريكي، ما ساهم في تقليص الغموض المحيط بالتنظيمات الأميركية للعملات المشفرة.



من جانب آخر، شهدت عملة "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة متقلبة يدعمها الملياردير المقرب من ترامب، إيلون ماسك، ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 140%.