تكنولوجيا: OxygenOS 15 على OnePlus 13 يوفر مساحة تخزين أقل بنسبة 20% مقارنة بـ OxygenOS 14 على OnePlus 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus مؤخرًا هاتف OnePlus 13 في الصين مع العديد من التحسينات وواجهة مستخدم محسّنة عبر OxygenOS 15. ومن أبرز التحديثات التي تم تقديمها تحسين إدارة التخزين، حيث يُتيح النظام مساحة إضافية تُقدر بحوالي 5 جيجابايت للمستخدمين.

ووفقًا للشركة، يستهلك OxygenOS 15 مساحة تخزين أقل بنسبة 20% مقارنة بـ OxygenOS 14 الموجود على OnePlus 12، مما يوفر المزيد من المساحة للتطبيقات والملفات.

حقق OnePlus هذا التحسين عن طريق تقليص حجم قسم “الفائق” الذي يخزن ملفات النظام المهمة. في OnePlus 12، كان حجم القسم الفائق حوالي 16 جيجابايت، بينما تم تقليصه في OnePlus 13 ليصل إلى 14.3 جيجابايت.

كما تم التخلص من الملفات غير الضرورية، مثل الخلفيات المحمّلة مسبقًا، مما يوفر مساحة إضافية دون التأثير على أداء النظام.

علاوةً على ذلك، استخدمت OnePlus نظام ملفات مضغوطًا، مثل EROFS (نظام الملفات المحسن للقراءة فقط)، لتقليل تأثير ملفات النظام مع الحفاظ على السرعة والموثوقية. كما تتيح التحديثات المستقبلية استخدام مساحة مؤقتة من قسم المستخدم، مما يسمح بالتحديثات بسلاسة رغم تقليل حجم القسم الفائق.

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