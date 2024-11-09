تكنولوجيا: تسريب يكشف الإطار الزمني لإطلاق هاتف Find N5 المعروف أيضًا بـ OnePlus Open 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أخذت شركة أوبو استراحة هذا العام، من المتوقع أن تطلق هاتفها القابل للطي الجديد، Find N5، في الصين في عام 2025. على المستوى العالمي، سيُعرف الجهاز باسم OnePlus Open 2. على الرغم من قلة التفاصيل في البداية، بدأت التسريبات تظهر المزيد من المعلومات.

أفاد المسرب Smart Pikachu على موقع Weibo في تسريب حديث بتفاصيل جديدة حول الهاتف، بما في ذلك الإطار الزمني المتوقع لإطلاقه. ويُقال إن OPPO تخطط لإطلاق هاتف Find N5 في النصف الأول من عام 2025، بين يناير ويونيو.

من المتوقع أن يتضمن الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع معالج Snapdragon 8 Elite. سيكون الهاتف أيضًا خفيفًا ونحيفًا، مع إطار معدني ودعم للشحن المغناطيسي اللاسلكي. حتى أن OPPO ألمحت إلى دعم الشحن اللاسلكي للهاتف في فيديو تشويقي لـ Find X8 في سبتمبر.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الجهاز سيكون متوافقًا مع النظام البيئي لشركة أبل، مما قد يسمح بمشاركة الصور والفيديوهات والملفات الأخرى بسلاسة بين أجهزة أندرويد وآيفون.

من المتوقع أن يحتوي Find N5 على بطارية ثنائية الخلية بسعة 5565 مللي أمبير في الساعة، مع شحن لاسلكي مغناطيسي.

يُتوقع أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

كل هذا يأتي في هيكل نحيف بسمك 9 ملم. بعد الإشادة الواسعة التي تلقاها هاتف Find N3 (أو OnePlus Open)، من المتوقع أن يقدم Find N5 ابتكارات مماثلة، خصوصًا بعد استراحة دامت عامًا كاملًا.

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