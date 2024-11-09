تكنولوجيا: جهاز PlayStation 5 Pro يتوفر الآن في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جهاز الألعاب PlayStation 5 Pro الجديد من سوني رسمياً الآن للأسواق العالمية بسعر 700 دولار تقريباً، إلا أن الجهاز لن يتوفر في بعض الدول في الوقت الراهن.

كانت شركة سوني قد أعلنت عن جهاز PlayStation 5 Pro للمرة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم ينطلق الجهاز للأسواق العالمية بشكل رسمي، إلا أن الجهاز لن يتوفر في السوق الهندي الآن بين أسواق أخرى.

وتوضح سوني سبب عدم توفر جهاز الألعاب الجديد في بعض الدول في البداية، وذلك لعدم دعم معدل 6GHz لاسلكي في شبكات IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) في هذه الدول.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز PlayStation 5 Pro في الأسواق الأخرى بسعر 700 دولار، كما توفر سوني مجموعة الإصدار الخاص المقدمة من سوني إحتفالاً بالذكرى السنوية 30، على أن تتوفر 12300 وحدة فقط من هذا الإصدار الخاص في الأسواق.

يذكر أن الإصدار الخاص من PlayStation 5 Pro يأتي بتصميم مستوحى من الإصدار الأصلي من أجهزة PlayStation الذي أطلق للأسواق في 1994.

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