تكنولوجيا: تحديث iOS 18.2 يتضمن ميزة “Battery Intelligence” الجديدة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 18.2 للمطوريين ، والذي يكشف عن ميزة جديدة من مميزات الذكاء الإصطناعي تستهدف البطارية.

تعمل ابل في الوقت الراهن على معاينة ميزة جديدة من مميزات الذكاء الإصطناعي والتي تعرف بميزة “Battery Intelligence”، وهي ميزة تهدف إلى دعم المستخدم بإدارة الشحن بآلية أفضل، ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر “9to5Mac” أن ميزة “Battery Intelligence” تدعم تحديد الوقت المطلوب لشحن البطارية وفقاً لحالة البطارية الحالية.

كما تدعم الميزة تحديد إعدادات مستوى البطارية، على أن تهدف هذه الميزة في النهاية الإستفادة من شحن البطارية على الوجه الأمثل وفقاً لحالة البطارية.

وتظهر هذه الميزة أيضاً في التحديث الجديد من نظام macOS، لدعم مستخدمي أجهزة MacBook في تحديد الوقت المطلوب لشحن الجهاز عند توصيله بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تدعم ميزة “Battery Intelligence” تحسين آلية الشحن في هواتف الأيفون، لدعم المستخدمين بمعلومات سريعة عن حالة البطارية.

وتهدف ميزة البطارية أيضاً تحسين العمر الإفتراضي للبطارية بشكل عام، حيث بدأت شركة ابل مع إنطلاق إصدار iOS 18 في التركيز على تعزيز البطارية في هواتف الأيفون، حيث يتاح للمستخدم تحديد أقصى نسبة للشحن بين 80% أو 85% أو 90% أو 95% بهدف خفض فرص تآكل البطارية نتيجة للشحن المستمر.

كما يوفر التحديث معلومات أفضل عن فئة وحدات الشحن التي تعمل على شحن هواتف الأيفون بآلية بطيئة، وتأثير طريقة الشحن على سرعة آداء شحن الهواتف.

يذكر أن تحديث iOS 18.2 يأتي بدفعة جديدة من مميزات الذكاء الإصطناعي والتي تشمل تكامل ChatGPT في مساعد Siri الرقمي، كما سيكون للمساعدة الرقمي القدرة على إدراك اللغة الطبيعية للمستخدم، هذا إلى جانب إختيارات إبداعية جديدة في Genmoji وImage Playground.

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