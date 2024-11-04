تكنولوجيا: Oppo تعقد حدث في 25 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة Oppo Reno13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير من “Digital Chat Station” عن خطط Oppo لكشف النقاب عن سلسلة Oppo Reno13 في حدث يعقد في 25 من نوفمبر.

تدعم Oppo سلسلة Reno13 القادمة بترقية كبيرة في سعة البطارية، ومن المقرر أن تنطلق سلسلة Reno13 بعد مرور 6 أشهر على إطلاق سلسلة Reno12 في السوق الصيني.

وتعمل Oppo على دفع سلسلة جديدة من هواتف Reno كل ستة أشهر غالباً، ومن المتوقع أن تتضمن السلسلة القادمة هاتفي Reno13 وReno13 Pro.

ومن المقرر أن تتميز الإصدارات الجديدة بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، كما تضم الهواتف بطارية بسعة 5900 mAh، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أو الشحن اللاسلكي بقدرة 80W، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن المغناطيسي.

أيضاً من بين الترقيات المقدمة في السلسلة القادمة في كاميرة telephoto التي تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل في هذا الإصدار بميزة تكبير بصري حتى 3 مرات، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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