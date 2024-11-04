شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Now Playing في Google Pixel تحصل على تعديل.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

تحتوى هواتف Google Pixel على ميزة مفيدة لفترة من الوقت تسمى تعمل الآن "Now Playing" والتي تخبرك بالأغنية التي يتم تشغيلها حولك، حتى لو كنت لا تعرفها، إنها موجودة في الخلفية ويبدو أن الناس إما يحبونها حقًا أو لا يلاحظون وجودها على الإطلاق، حيث لم يتم تحديثها منذ زمن، ومع ذلك، يبدو الآن أن جوجل قد تمنحها تعديل جديد.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تشير بعض الأكواد المخفية إلى أن جوجل تعمل على إضافة فن الألبوم إلى Now Playing، وهذا يعني أنه عندما ترى عنوان الأغنية والفنان، سترى أيضًا غلاف الألبوم، وقد يبدو وكأنه تغيير بسيط، لكنه يجعل التجربة بأكملها أكثر بصرية وجاذبية.

تحت إعدادات "الصوت والاهتزاز" على هاتف Pixel، يوجد قسم لـ Now Playing حيث يمكنك رؤية سجل الأغاني التي تم تحديدها.

يعرض كل إدخال عنوان الأغنية واسم الفنان وزرًا لإضافته إلى المفضلة لديك، ولكن بدلاً من صورة مرتبطة بالأغنية، يوجد رمز عام فقط.

كيف تعمل Now Playing؟

تكون التكنولوجيا وراء Now Playing مثيرة للاهتمام إلى حد كبير، حيث يقوم هاتف Pixel الخاص بك بتنزيل قائمة بالأغاني الأكثر شعبية.

عندما يبدأ تشغيل الموسيقى، فإنه يسجل بضع ثوانٍ من الصوت ويحاول مطابقتها بأغنية في تلك القائمة.

إذا وجد تطابقًا، فإنه يعرض لك معلومات الأغنية على شاشتك، ويحدث كل ذلك في الخلفية دون الحاجة إلى القيام بأي شيء.