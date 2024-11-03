تكنولوجيا: سامسونج تخطط لجلب ميزة “ملخص الإشعارات” في منصة Galaxy AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تعزيز منصة الذكاء الإصطناعي الخاصة بالشركة Galaxy AI بميزة جديدة قدمت من ابل في Apple AI.

تدعم سامسونج منصة Galaxy AI بالكثير من مميزات الذكاء الإصطناعي المذهلة بالفعل في الوقت الحالي، والتي تتضمن ميزة تلخيص النصوص، وصفحات الإنترنت، وتحويل الملاحظات إلى تسجيل صوتي، ومن المتوقع أن ينطلق تحديث One UI 7.0 بميزة “ملخص الإشعارات” أيضاً.

وتعد ميزة ملخص الإشعارات من بين المميزات التي قدمت من ابل في الإصدار الأول من منصة “Apple Intelligence”، حيث يدعم نظام iOS المستخدمين بدفع ملخص لرسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، وغيرها من الإشعارات التي تتضمن تفاصيل مطولة.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة مستخدمي هواتف سامسونج بشكل كبير، حيث تقدم عرض ملخص للمحتوى المطول للرسائل والإشعارات المستملة.

من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات ما إذا كانت ميزة تلخيص الإشعارات ستتوفر في سلسلة Galaxy S25 فقط، أو أن سامسونج ستتوسع بهذه الميزة لتشمل سلسلة Galaxy S24 أيضاً من خلال تحديث واجهة المستخدم الجديد One UI 7.0، لذا نترقب مزيد التفاصيل مع إنطلاق الجيل القادم من هواتف سامسونج.

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