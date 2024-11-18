شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مستوطنة "كيرم بن زمرا" بالجليل الأعلى برشقة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، اليوم الاثنين ،استهداف مستوطنة "كيرم بن زمرا" بالجليل الأعلى، برشقة صاروخية، وذلك وفقا لما أورده التلفزيون اللبناني.



ومن جانبه، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متتاليتين استهدفتا حي الميدان في مدينة النبطية ومحيط الجبانة، فضلا عن قصف المدفعية الاسرائيلية بلدة شمع وأطراف زيقين وعين الزرقاء بين علما الشعب وطير حرفا بعدد من القذائف الفوسفورية .