شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 18-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 18-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.البورصة تخسر 21 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.015 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.8 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.43%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 211.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.5 مليون جنيه، 51.6 مليون جنيه، 172.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 38250 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13544 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 11503 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 8762 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 145 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعبور للاستثمار العقاري، وريكاب للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد مليون سهم، 40 ألف سهم، 159.3 ألف سهم، 890.3 ألف سهم، 23.9 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 70.7 ألف سهم، 20 سهمًا، 120 ألف سهم، 13.8 مليون سهم، 3.25 مليون سهم، 1000 سهم، على الترتيب، واشترت إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا العربية للمحابس، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 400 ألف سهم، 350 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 46.15 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك المصري لتنمية الصادرات، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد 1357 سهمًا، 33.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 5416 سهمًا.

صفقاتأعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، بيع المساهم هاشم دسوقي عدد 5.15 مليون سهم بسعر 2.02 جنيه بقيمة إجمالية 10.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 84.03% إلى 83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 13 مليون سهم بسعر 5.808 جنيه بقيمة إجمالية 75.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 9.627% إلى 8.388%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، بيع المساهم الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة عدد 19 مليون سهم بسعر 2.15 جنيه بقيمة إجمالية 40.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.07% إلى 4%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم أحمد ماجد عدد 573.2 ألف سهم بسعر 4.0276 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.57% إلى 5.34%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية، حققت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 143.1 مليون جنيه مقارنة مع 92.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حققت الشركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 166.5 مليون جنيه مقارنة مع 102.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة بلتون القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 4.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 956.5 مليون جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 405%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 424.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 639%.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 319.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 262.3 مليون جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مصر الجديدة للإسكانقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مساحة الأرض المقرر شرائها في حدائق العاصمة بمساحة 770 فدان، بقيمة إجمالية 12.6 مليار جنيه، وتم سداد 10% من قيمة الأرض، على أن يتم سداد بباقي القيمة على 6 سنوات.