شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم مبادرة البرازيل لتأسيس تحالف ضد الفقر والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنها لحظة تاريخية لجامعة الدول العربية، لمشاركتها لأول مرة في قمة مجموعة العشرين التي تلعب دورًا فريدًا ومؤثرًا في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وأضاف، في كلمته أمام قمة المجموعة، أن جامعة الدول العربية تدعم بقوة المبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وهما اثنان من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم.

وأضاف إن الجوع والفقر مترابطان بشكل عميق، ويشعر السكان الأكثر ضعفًا بتأثيرهما بشكل أكثر حدة، موضحا أن المنطقة العربية هي منطقة ذات دخول متنوعة، والعديد من الدول الأعضاء لدينا تكافح لمكافحة الفقر والجوع، حيث تشارك الجامعة بقوة في مجموعة منسقة من البرامج الاجتماعية والتنسيق داخل الدولة، المصممة لمكافحة الفقر والجوع.



وأعرب أبو الغيط عن سعادته بالعمل مع التحالف العالمي لتحقيق هذه الأهداف في منطقتنا، معربا عن تقديره للبرازيل وزعيمها الرئيس لولا دي على هذه الدعوة وعلى توفير الفرصة للجامعة العربية التي تمثل 22 دولة عربية، للتعامل بشكل مباشر مع أعضاء مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية والتحديات العالمية، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات متعددة ومتتالية تعزز بعضها البعض ويتطلب حلها تعاونًا دوليًا أقوى.

وأوضح أن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال ليس لديها أي فرصة للانضمام إلى نضالنا المشترك أو تحقيق نجاحات حقيقية لأن الاحتلال هو السبب الرئيسي للفقر، مشيرا إلى الوضع في فلسطين، موضحا أن هذا وضع غير مقبول ومدان ولا يجب السماح باستمراره.



