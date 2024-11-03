شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التسجيل للحصول على ميزات Apple Intelligence فى iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:00 ص

تعد ميزة Apple Intelligence واحدة من أكبر الميزات في نظام التشغيل iOS 18، ومع ذلك في حين تم إطلاق سلسلة iPhone 16 بنظام التشغيل iOS 18، لم تكن ميزة Apple Intelligence جاهزة بعد.

والآن، يجلب أحدث تحديث لنظام التشغيل iOS 18.1 أخيرًا ميزات الذكاء الاصطناعي إلى جهاز iPhone المتوافق.

وإليك كيفية الاشتراك في خدمة Apple Intelligence على جهاز iPhone المؤهل لديك، تذكر أن خدمة Apple Intelligence متاحة فقط على هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ومجموعة هواتف iPhone 16.

كيفية الانضمام إلى قائمة الانتظار لبرنامج Apple Intelligence على جهاز iPhone الخاص بك

للحصول على Apple Intelligence، يجب عليك التأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 18.1.

ثم قم بما يلي:

الخطوة 1: قم بتشغيل الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: حدد Apple Intelligence & Siri .

الخطوة 3: حدد الانضمام إلى قائمة انتظار Apple Intelligence .

الخطوة 4: حدد الانضمام إلى قائمة الانتظار .

الخطوة 5: بمجرد إدراجك في قائمة الانتظار، سوف تتلقى إشعارًا بمجرد أن تصبح جاهزة.



