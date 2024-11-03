شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشترى 20% من شريك خدمات الأقمار الصناعية لآيفون والان مع تفاصيل الخبر

تستحوذ شركة أبل على حصة 20% في شركة جلوبال ستار للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بهواتف آيفون، وهي حصة بقيمة 400 مليون دولار، كجزء من توسعة صفقتها مع الشركة.

كما ستتلقى جلوبال ستار دفعة مقدمة بقيمة 1.1 مليار دولار من أبل بهدف تحسين البنية التحتية للأقمار الصناعية.

تعتمد شركة أبل على أقمار جلوبال ستار الصناعية لتمكينها من إرسال رسائل نصية طارئة وردود أفعال iMessage والمزيد عبر السماء في المناطق التي لا يوجد بها إشارة خلوية.

وكشفت جلوبال ستار عن تفاصيل توسع الصفقة في ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، والذي يتضمن "كوكبة أقمار صناعية جديدة وبنية تحتية أرضية موسعة وزيادة تراخيص خدمات الأقمار الصناعية المحمولة العالمية".

وأطلقت شركة Apple ميزة Emergency SOS على iPhone 14 في عام 2022 ووسعتها مع نظام التشغيل iOS 18 ، مما يتيح للمستخدمين خارج الشبكة إرسال واستقبال الرسائل النصية والرموز التعبيرية وTapbacks عبر iMessage والرسائل القصيرة في البرية.

وتعتزم شركة Apple فرض رسوم على مالكي الهواتف مقابل خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في وقت ما، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن ، و بدءًا من iPhone 14، عرضت Apple الوصول إلى ميزات الأقمار الصناعية مجانًا لمدة عامين مع هاتفك، ولكن في العام الماضي مُنح مالكي iPhone 14 عامًا إضافيًا ، مما أدى إلى تمديد الخدمة المجانية حتى نوفمبر 2025.