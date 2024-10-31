تكنولوجيا: متصفح Opera لنظام أندرويد يضيف ميزة التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُقدِّم Opera مجموعة متنوعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متصفحاتها. في أحدث إعلاناتها، تستهدف الشركة مستخدمي نظام أندرويد بشكل خاص.

يُعد إضافة ميزة فهم الصور أبرز ما جاء في التحديث الأخير لمتصفح Opera على نظام أندرويد؛ حيث تُتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على سياق وتفاصيل حول الصور التي يُشاهدونها أو يلتقطونها بهواتفهم.

دمجت Opera ميزة التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي في Aria، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي حصل هو الآخر على ميزة جديدة تمامًا. الآن، لن يحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول لاستخدام Aria في Opera لنظام أندرويد.

على سبيل المثال، يُمكنك استخدام Aria لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بناءً على طلب أو رسم تخطيطي. يُتيح لك Opera إنشاء ما يصل إلى خمس صور مجانًا، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، كما ذكرنا سابقًا.

وإلى جانب ميزة فهم الصور، أضافت Opera ميزات أخرى تهدف إلى تسهيل مشاركة المحتوى وتبديل المتصفحات.

تتوفر الآن ميزة جديدة لمشاركة رمز QR لمستخدمي أندرويد، حيث يُمكنهم إنشاء رمز QR لأي صفحة ويب، مما يتيح لأصدقائهم الوصول إلى هذه الصفحة بسهولة عند مسح الرمز.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Opera بإجراء تحسينات تتيح للمستخدمين التبديل إلى متصفحها بشكل أسرع، منها القدرة على استيراد كلمات المرور من Chrome، مما يُسهّل عملية الانتقال بين المتصفحات.

يجلب التحديث أيضًا سمات جديدة مستوحاة من Opera One، تتميز بخلفيات وألوان حديثة تُضفي مظهرًا حيويًا على هاتفك، لتتناسب مع تجربة Opera على سطح المكتب.

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