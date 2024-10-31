تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق Pixel Weather لأجهزة Pixel 6 والإصدارات الأحدث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن تطبيق Pixel Weather لأجهزة Pixel 6 والأحدث، بما في ذلك الجهاز اللوحي، وذلك بعد إعلانه ضمن تحديث ميزات أكتوبر 2024.

يجري طرح التطبيق كإصدار مطوّر من خدمة الطقس الخلفية، ويمكن للمستخدمين تحديثه من خلال متجر Google Play. بعد التثبيت، يظهر رمز “الطقس” الجديد في قائمة التطبيقات.

لإعداد Pixel Weather، ينبغي على المستخدمين تفعيل إشعارات التطبيق والسماح بالموقع الدقيق. كما يمكنهم جعل Pixel Weather المصدر الأساسي للتنبيهات عبر إيقاف إشعار “توقعات الطقس” في تطبيق جوجل.

يمكن للمستخدمين كذلك إعادة تشغيل الجهاز لضمان تفعيل Pixel Weather في الأدوات وميزة “لمحة سريعة”، بدلاً من تجربة Google Weather السابقة.

يتيح التطبيق لهم تسجيل الدخول بحساب جوجل لمزامنة المواقع المحفوظة عبر الأجهزة. عند اختيار مدينة، تظهر خلفية محلية تعكس حالة الطقس الحالية، مما يمنح تجربة غنية بصريًا.

كما يمكن للمستخدمين تخصيص قالب الطقس من خلال الضغط المطوّل على البطاقة، حيث يمكن إعادة ترتيب كل شيء باستثناء توقعات الطقس بالساعة. تتضمن الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي تخطيطًا من عمودين، مما يتيح عرضًا واسعًا.

يوفر Pixel Weather معلومات شاملة مثل هطول الأمطار، وسرعة الرياح، وأوقات الشروق والغروب، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وجودة الهواء، والرؤية، والرطوبة، والضغط.

كما تقدم خريطة الطقس المدعومة بتقنية التنبؤ الآني من جوجل توقعات هطول الأمطار لمدة 6 ساعات، وهي متاحة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومعظم الدول الأوروبية، باستثناء إيطاليا ولوكسمبورغ.

ويمكن للمستخدمين تخصيص الوحدات والموضوع والوصول إلى الإعدادات بالنقر على صورة حسابهم في الزاوية العلوية اليمنى، كما يمكنهم تلقي تنبيهات الطقس المسائية وتحديد إشعارات هطول الأمطار لكل مدينة.

تتوفر الميزة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا. ويأتي هذا التحديث ليعزز تجربة مستخدمي Pixel، حيث يتميز التطبيق بتصميم أنيق وسهولة في الاستخدام، ويوفر معلومات دقيقة وفورية حول الطقس.

وتعد ميزة التخصيص إضافة مرحب بها، خاصة لأولئك الذين يرغبون في تخصيص التطبيق وفق تفضيلاتهم الشخصية. بشكل عام، يعد هذا التحديث إضافة رائعة تجعل هواتف Pixel أكثر إفادة.

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