تكنولوجيا: تسريب مواصفات POCO F7 Pro والكشف عن إمكانيات مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تسريب جديد يكشف عن تفاصيل مثيرة حول هاتف POCO F7 Pro، والذي يُعد أحدث طراز من الشركة وأكثرها طموحًا في فئة الهواتف الرئيسية.

تهدف POCO، من خلال هذا الطراز، إلى تقديم تجربة تنافسية في الفئة المتوسطة العليا، مع رفع المستوى إلى مستوى أعلى. يُعتقد أن POCO F7 Pro سيكون النسخة المعاد تسميتها من Redmi K80، حيث يحمل الاسم الرمزي “Zorn”. ولا تقتصر التسريبات على هذه المعلومات فقط.

ويجذب POCO F7 Pro اهتمام المستخدمين بفضل أدائه العالي، إذ يزوّد بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعدّ من أحدث وأقوى الشرائح المتوفرة.

أما في جانب الشاشة، فتأتي شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة من إنتاج شركة TCL، وتعد بتقديم تجربة بصرية فائقة بفضل دقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن للمستخدمين عرضًا حادًا وسلسًا.

ويتميز الجهاز بتقنية شحن فائقة السرعة بقدرة 90 واط، حيث يمكن بفضل هذه التقنية شحن البطارية بالكامل في وقت قياسي، مما يتيح للمستخدمين تجربة متواصلة حتى خلال فترات الاستخدام المكثف. تعدّ هذه القدرة على الشحن السريع بقدرة 90 واط من بين أبرز المزايا التنافسية التي يقدمها POCO F7 Pro.

وأخيرًا، يأتي POCO F7 Pro بنظام Android 15 مع واجهة مستخدم HyperOS 2.0، مما يعزز أداء الجهاز ويوفر للمستخدمين تجربة مُحسّنة.

كما يضمن هذا النظام حصول الهاتف على التحديثات المنتظمة، مما يجعله محدثًا وتنافسيًا على المدى الطويل. وبهذه الميزات القوية في الأجهزة والبرامج، يبدو أن POCO F7 Pro يلبي توقعات المستخدمين بكل جدارة.

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