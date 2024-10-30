تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف Red Magic 10 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور مسربة حية عن تصميم هاتف الألعاب Red Magic 10 Ultra، قبل إنطلاق حدث الشركة الرسمي قريباً لإطلاق سلسلة هواتف Red Magic 10.

شاركت صفحة “Digital Chat Station” أول الصور الحية التي توضح تصميم هاتف Red Magic 10 Ultra المخصص للألعاب، قبل إنطلاق فعاليات مؤتمر الشركة لكشف النقاب عن هاتف Red Magic 10 Pro، وRed Magic 10 Pro Plus، وأيضاً هاتف 10 Ultra.

وتؤكد الصورة الحية على أن هاتف Red Magic 10 Ultra يأتي بتصميم جديد مقارنة بالجيل السابق، حيث يظهر هذا الإصدار بتصميم واضح لا يتضمن الكثير من التفاصيل.

كما تتميز الكاميرة في هذا الإصدار بتصميم بارز إلى حد ما بإعدادات مزدوجة، ويظهر شعار Red Magic في الجزء السفلي من الغطاء الخلفي، وفي الجانب الأخر من إعدادات الكاميرة يظهر رقم 10.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Red Magic 10 Ultra يضم شاشة بحجم 7 إنش، وهو أكبر حجم للشاشة قدم في الهواتف الذكية.

أيضاً من المقرر أن تنطلق سلسلة هواتف Red Magic 10 برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Elite، كما تدعم الشركة هاتف Ultra بقدرة بطارية 7000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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