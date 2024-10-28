شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يمكن لمستخدمى Windows 11 الآن تغيير ما يفعله مفتاح Copilot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح مايكروسوفت المستخدمين مزيدًا من الحرية فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله مفتاح Copilot، حيث أصدرت الشركة الآن تحديثات لنظام التشغيل Windows 11 على إصداري 23H2 و24H2، مع القدرة على فتح تطبيقات أو بحث مختلفين.

في سجل التغييرات الخاص بالتحديث على كلا الإصدارين، تقول Microsoft أنه إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام معرف Microsoft Entra، فيمكن للمفتاح فتح تطبيق Microsoft 365 (Word وPowerPoint وما إلى ذلك)، أو يمكنه أيضًا فتح تطبيق مختلف طالما أنه موجود في حزمة MSIX موقعة لتلبية معايير الأمان.

وتذكر Microsoft "إذا لم يكن لوحة مفاتيح الكمبيوتر لديك تحتوي على مفتاح Copilot، فلن يؤدي تغيير هذا الإعداد إلى أى شيء".

لقد مر وقت طويل منذ أن أطلقت Microsoft لأول مرة أجهزتها الصديقة للذكاء الاصطناعي، أجهزة الكمبيوتر Copilot+، مدعومة بـ Snapdragon X Elite أو Plus SoC (وبعض شرائح AMD وIntel أيضًا)، فهي توفر ميزات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Recall وSuper Resolution.

وهذا هو السبب في أن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي صدرت هذا العام تحتوي على مفتاح Copilot مخصص متصل بلوحة المفاتيح، وعندما تضغط عليه، فإنه يستدعي بشكل افتراضي اللوحة الجانبية Copilot المثبتة مسبقًا في Windows 11.

لكن هذا سيتغير قريبًا، وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة في ريدموند تختبر هذه التجربة لبعض الوقت عبر قنوات مختلفة في برنامج Windows Insider. لم يمض وقت طويل قبل أن تصل الميزة إلى قناة Release Preview - الأقرب إلى Stable.