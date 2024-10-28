تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 يأتي بعدد 4 من الميكروفونات لخفض الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على دعم هاتف OnePlus 13 بعدد 4 من الميكروفونات التي تستهدف خفض الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي.

تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 31 من شهر أكتوبر الجاري لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13 الذي شغل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ولقد أكدت التفاصيل الأخيرة على خطط الشركة لدعم الهاتف بالإصدار الخاص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Ultimate، والذي يتميز بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما أشارت أحدث الإعلانات التشويقية أن هاتف OnePlus 13 يضم 4 من الميكروفونات التي تهدف إلى خفض الضوضاء في المكالمات بتقنية الذكاء الإصطناعي لدفع صوتيات واضحة خلال جلسات الألعاب.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بتقنية Super Signal Engineering 2.0، مع تحسينات في تقنية البلوتوث، والإتصال بشبكات الإنترنت، مع تعزيز إشارة الإتصال، كما يدعم الهاتف عدد من الأنماط والتي تشمل High-Speed Rail، وSubway، وConcert، مع تحسين الإتصال عبر Wi-Fi والإتصال الخلوي.

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