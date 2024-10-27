علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Vivo تؤجل خطط إطلاق جيل جديد من هواتف Vivo X Flip المميزة بتصميم صدفي قابل للطي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستمر التنافس بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للطي، إلا أن Vivo تتراجع هذا العام عن التنافس بإصدار جديد من هواتف Vivo X Flip، مع توقعات أن تعود للمنافسة العام المقبل.

سجلت شاومي آداء جيد في مبيعات هاتفها الصدفي القابل للطي، كما تشير التقارير إلى أن شاومي إستطاعت بالفعل التفوق على منافسيها من هواوي بإصدار Pocket، وسامسونج بإصدار Galaxy Z Flip، وأيضاً Razr من موتورولا.

ولقد أوضح تقرير نشر من “Digital Chat Station” أن Vivo تسعى لتطوير إصدار مبتكر جديد من سلسلة هواتف Vivo X Flip المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، إلا أن الشركة قررت تأجيل إطلاق Mix Flip 2 هذا العام.

كما تشير التسريبات إلى أن Oppo أيضاً ستتجه إلى تأجيل إطلاق جيل جديد من سلسلة Flip، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط عمالقة الصين للإصدارات القادمة من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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