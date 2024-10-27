تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سلسلة أجهزة تلفاز Xiaomi S Pro Mini LED 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن جيل جديد من أجهزة التلفاز اليوم، حيث انطلقت أجهزة Xiaomi S Pro Mini LED 2025 بتصميم بأعلى جودة مع مستوى تسعير جيد.

تتوفر سلسلة أجهزة Xiaomi S Pro Mini LED 2025 الجديدة في السوق الصيني بحجم يتراوح بين 65 وصولاً إلى 100 إنش، وتدعم شاومي الجيل الجديد من الأجهزة برقاقة XM9000، كما تأتي بمستويات مختلفة من السطوع وأيضاً مستويات مختلفة في التحكم في الإضاءة الخلفية والتي تصل إلى 3000 مستوى لصورة واضحة وغامرة بأعلى تباين.

كما تأتي الأجهزة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED بعمق 13بت، للتحكم بكفاءة أعلى في الإضاءة وتجربة عرض أفضل، أيضاً تستهدف شاومي التركيز على جودة عرض الصورة وذلك عبر دفع برمجيات “Master Image Quality Engine 2.0” التي تعمل على تحسين دقة الألوان، والتباين ودقة التفاصيل في الصورة في الوقت الفعلي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تدعم الأجهزة إنتاج ألوان دقيقة بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، لدفع ألوان حيوية ونابضة، كما تتميز سلسلة S Pro Mini LED 2025 بدعم جودة عرض 4K، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل تحديث 120Hz مع MEMC، أيضاً يمكن لأجهزة التلفاز أن تدعم معدل تحديث 240Hz في نمط مخصص لخفض الضبابية في الحركة وتعزيز الإستجابة السريعة.

ويأتي نظام الصوتيات في أجهزة Xiaomi S Pro Mini LED 2025 بقنوات 2.1، مع دعم تقنية Dolby Vision Atmos لتجربة صوتية مذهلة، أيضاً تدعم الشاشات معايير HDR10+وIMAX Enhanced، مع إختيارات مختلفة في تنسيق جودة المحتوى.

كما ترتكز الأجهزة على نظام Surge HyperOS 2، وتأتي بتقنية “Qingshan EyeCare” لحماية العين وخفض الإضاءة الزرقاء، وتنطلق السلسلة الجديدة بحجم يبدأ من 65 إنش بسعر 646 دولار.

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