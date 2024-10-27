تكنولوجيا: TCL تطلق تلفاز Thunderbird 100 Max 2025 بشاشة 4K و144 هرتز و512 منطقة إضاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TCL تلفازها الذكي الجديد Thunderbird 100 Max 2025 بحجم 100 بوصة، لتوفر تجربة سينمائية منزلية مميزة. يتميز التلفاز بلوحة عرض بدقة 4K وبمعدل تحديث 144 هرتز، وهو مصمم خصيصًا لتقديم تجربة ترفيهية وألعاب مميزة.

يتوفر التلفاز الآن للشراء على موقع JD.com بسعر 8989 يوان (حوالي 1262 دولارًا).

يأتي تلفاز Thunderbird 100 Max 2025 بشاشة VA بدقة 3840×2160، مما يوفر صورًا غنية وحيوية بسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

كما تدعم الشاشة تقنية 512 منطقة تعتيم محلية لتقديم تباين عالٍ يصل إلى 12,000,000:1 وتغطية كاملة بنسبة 95% من التدرج اللوني DCI-P3. تدعم أيضًا معدل تحديث 144 هرتز مع تقنية MEMC لتعويض الحركة بمعدل 240 هرتز، مما يضمن سلاسة العرض المثالية لمشاهد الحركة السريعة والألعاب.

يعمل التلفاز بمعالج رباعي النواة A73 (مجموعة شرائح MT9653) ووحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC1، مما يضمن أداءً قويًا وسريعًا. كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، ما يسمح بتشغيل التطبيقات بسلاسة وتخزين مجموعة كبيرة من المحتوى.

ويعتمد التلفاز نظام Android 11، الذي يدعم ميزات مثل انعكاس الشاشة، ومكالمات الفيديو، والتفاعل المتعدد عبر أجهزة Android وiOS وWindows وMac.

أما بالنسبة للصوت، فيحتوي التلفاز على نظام سماعات 2.1 قناة بقدرة 60 واط، يتضمن مكبري صوت كاملي المدى بقدرة 20 واط لكل منهما، إضافة إلى مضخم صوت بقدرة 20 وات. يدعم التلفاز تقنيات Dolby Atmos وDTS وDolby Vision IQ لتقديم تجربة صوتية غامرة. وقد حصل على شهادة IMAX Enhanced التي تضمن تجربة صوتية وبصرية مشابِهة لتجربة المسرح.

وعلى مستوى الاتصال، يوفر Thunderbird 100 Max منافذ HDMI 2.1 مزدوجة تدعم دقة 4K عند ترددات 144 هرتز و120 هرتز، إلى جانب منافذ HDMI 2.0 إضافية.

كما انه يحتوي على دعم VRR (معدل التحديث المتغير) وALLM (وضع الكمون المنخفض التلقائي)، مما يجعله مناسبًا للألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التلفاز على منافذ USB 3.0 وUSB 2.0 ومنفذ Ethernet.

يتميز التلفاز بتقنية Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 لتوفير اتصال لاسلكي سريع ومستقر، كما يدعم تخزين NAS عبر بروتوكولات مثل SMB وFTP وWebDAV لتشغيل مباشر للملفات المخزنة على الشبكة.

علاوة على ذلك، فهو يشمل ميزات إضافية مثل وضع حماية العين، وسرعة التمهيد (STR) بوقت بدء تشغيل حوالي ثانيتين، وواجهة سطح مكتب مخصصة لدعم إعدادات الشاشات المتعددة، مما يجعله مثاليًا للاستخدامات المتعددة سواء للترفيه أو للعمل المكتبي.

كما أطلقت TCL أيضًا مؤخرًا شاشة الألعاب Thunderbird U9، والتي تأتي بحجم 27 بوصة وبدقة 4K MiniLED مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز.

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