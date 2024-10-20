تكنولوجيا: TCL تطلق شاشة الألعاب Thunderbird U9 بحجم 27 بوصة ودقة 4K MiniLED مع معدل تحديث 165 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة TCL شاشة الألعاب الجديدة Thunderbird U9 بحجم 27 بوصة في السوق الصينية. تأتي هذه الشاشة بسعر 3699 يوانًا (520 دولارًا) وهي متاحة الآن للبيع على موقع JD.com. دعونا نلقي نظرة على أبرز مواصفات الشاشة.

تتميز شاشة Thunderbird U9 بدقة 3840 × 2160 (4K) مع لوحة FAST-HVA من TCL، وتدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مما يوفر أداءً سلسًا وسرعة استجابة مثالية للألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشاشة بعمق ألوان متقدم 10 بت (8 بت + FRC)، مما يجعل الصور تبدو نابضة بالحياة وذات ألوان غنية.

تستخدم الشاشة تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED مع 2,304 منطقة تعتيم محلية، مما يضمن تحكمًا دقيقًا في الإضاءة ويعزز الوضوح ويقلل من تأثير الهالة. هذا يجعلها مثالية للاعبين ولمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى تفاصيل دقيقة في الصور.

وتحقق الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1600 نتس في المتر المربع، وتدعم تقنية HDR 1400، مما يتيح عرض مرئيات HDR واقعية تحاكي الضوء الطبيعي بشكل مذهل. أما نسبة التباين الثابتة فتبلغ 4000:1، في حين تصل نسبة التباين الديناميكي إلى 1,000,000:1، مما يعزز التفاصيل في المناطق الأكثر قتامة من الشاشة.

تعتمد Thunderbird U9 على تقنية QD Quantum Dot Wide Color Gamut، وتغطي 95% من نطاق الألوان DCI-P3 و99% من طيف الألوان sRGB.

هذا يجعلها مثالية للاعبين والمحترفين على حد سواء، حيث توفر ألوانًا دقيقة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة بوقت استجابة سريع جدًا يبلغ 1 مللي ثانية GTG، مما يقلل من التأخير والضبابية في الألعاب السريعة. كما أنها متوافقة مع تقنيتي FreeSync Premium وG-Sync، مما يضمن تجربة لعب خالية من التمزق عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

من حيث الاتصال، توفر الشاشة مجموعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DP 1.4، ومنفذ USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 90 واط، ودعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) للاتصالات عالية الدقة. كما تحتوي على منفذي USB-A 3.0، ومنفذ USB-B 3.0 للتحميل، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

تأتي الشاشة مزودة أيضًا بحامل متعدد الاستخدامات، حيث يمكن إمالتها، وتدويرها، وضبط ارتفاعها لتوفير الراحة للمستخدمين. تتميز بتصميم Light Wing الخلفي الذي يضيف لمسة خيال علمي مع إضاءة RGB مدمجة، بالإضافة إلى وجود خطاف مخفي لتخزين سماعة الرأس.

كما تشمل Thunderbird U9 مفتاح KVM الذي يسمح بالتحكم في جهازي كمبيوتر باستخدام مجموعة واحدة من الأجهزة الطرفية. وتدعم الشاشة وضعي صورة داخل صورة (PIP) وصورة بجانب صورة (PBP) للقيام بمهام متعددة، إلى جانب وضعين للضوء الأزرق المنخفض لحماية العين أثناء الاستخدام المطول.

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