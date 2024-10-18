شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستحظر مرة أخرى إعلانات الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة جوجل لمنع المعلنين من تشغيل إعلانات تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر، وذكرت وكالة أكسيوس أن هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها جوجل حظر الإعلانات الانتخابية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، بعد تطبيق السياسة لأول مرة خلال انتخابات 2020.

وتقول شركة جوجل إنها ستعيد تطبيق هذه السياسة مرة أخرى هذا العام "من باب الحرص الشديد والحد من احتمالية الارتباك، نظراً لاحتمال استمرار فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات".

خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في عام 2020، استغرق الأمر أيامًا لتأكيد فوز الرئيس بايدن بعد تدفق التصويت البريدي أثناء جائحة كورونا، و تنطبق سياسة Google على أي إعلانات انتخابية أمريكية أو إعلانات تشير إلى الانتخابات الأمريكية والتي يتم عرضها من خلال منصات الإعلانات الخاصة بها مثل إعلانات Google وYouTube وإعلانات التسوق والمزيد.

كما تعمل Meta على حظر الإعلانات السياسية الجديدة خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية الأمريكية، كما فعلت في عام 2020 ، كما تطلب من المعلنين الإفصاح عند استخدامهم للذكاء الاصطناعي أو غيره من الأساليب الرقمية لتغيير الإعلانات.