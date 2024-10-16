تكنولوجيا: جوجل تطلق Pixel Features Drop مع ميزات مدعومة من Gemini وتحسينات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطلق جوجل ميزة Pixel Features Drop ربع السنوية بدءًا من اليوم، جنبًا إلى جنب مع Android 15. تتضمن هذه الميزة الجديدة بعض الإمكانات الرائعة لمستخدمي Pixel، بما في ذلك أجهزة Pixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a والإصدارات الأحدث.

من الجدير بالذكر أن هذه الميزات الجديدة لا تقتصر فقط على أجهزة Pixel، بل تشمل أيضًا جميع إصدارات Pixel Watch وجهاز Pixel Tablet.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام هي الحماية من السرقة، التي تمنع اللص من الاستيلاء على هاتفك واكتشاف بياناتك الشخصية.

وإليك بعض الميزات الجديدة:

أولًا، Night Sight لإنستغرام، التي تتيح لك التقاط صور عالية الجودة في الإضاءة المنخفضة دون أي مشاكل أثناء استخدام تطبيق Instagram. يمكنك الآن إنشاء قصص مذهلة مباشرة من التطبيق، دون الحاجة إلى فلاش، وهذه الميزة تأتي إلى طرازات سلسلة Pixel 6 وتستبعد لاحقًا طرازات Pixel “a” متوسطة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال ميزة الحماية ضد السرقة الجديدة، التي تشمل قفل اكتشاف السرقة. إذا قام شخص ما بأخذ هاتفك والركض بعيدًا، فسيتم قفل الهاتف تلقائيًا. ومع ميزة Remote Lock، يمكنك استخدام أي جهاز أو رقم هاتف لقفل هاتفك بسرعة عن بعد، مما يعد مفيدًا للغاية.

كما تم تقديم ميزة المساحة الخاصة، التي تمنحك مساحة منفصلة لإخفاء التطبيقات ذات المعلومات الحساسة، مما يسمح لك بإخفاء تطبيقاتك المالية وتطبيقات الوسائط الاجتماعية خلف رقم تعريف شخصي.

علاوةً على ذلك، سيتمكن مستخدمو Pixel 8 وPixel 8 Pro وPixel 8a من الاستفادة من ميزة Audio Magic Eraser، التي تسمح لهم بمعالجة الصوت المسجل أثناء مقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين ضبط مستوى أصواتهم بشكل فردي، ورفع أو خفض الأصوات المحددة.

أيضًا، يأتي تطبيق Pixel Weather الذي طال انتظاره إلى سلسلة Pixel 6 والإصدارات الأحدث وجهاز Pixel Tablet. سيكون Gemini Live (الصوت) متاحًا أيضًا، حيث تتيح هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاستمتاع بالمحادثات المتدفقة بحرية مع Gemini، مما يمكن الوصول إليه دون استخدام اليدين.

جزء آخر من ميزة Pixel Features Drop هو Widget Discovery، الذي سيوصي بالأدوات التي يمكنك استخدامها، ويمنحك معاينة سريعة لما ستبدو عليه على هاتفك. تأتي هذه الميزة إلى طرازات سلسلة Pixel 6 والإصدارات الأحدث كجزء من تحديث اليوم.

بالنسبة لخط Pixel 7 والإصدارات الأحدث، تأتي ميزة Adaptive Vibration، التي تضبط شدة اهتزازات نغمات الرنين والإشعارات والتنبيهات لتتناسب مع مستوى الصوت المحيط.

على سبيل المثال، في مكتبة هادئة، سيتم ضبط شدة الاهتزاز على مستوى أقل، بينما في استاد يانكي، سيتم رفعها إلى مستوى أعلى.

عند الحديث عن Pixel Watch، ستتلقى جميع الأجيال الثلاثة لوحة الاتصال الجديدة عبر الترقية إلى تطبيق جهات الاتصال، مما يسمح للمستخدمين باختيار جهة اتصال ليتم عرضها بشكل بارز. يمكنك استخدام الإجراءات السريعة للاتصال بجهة الاتصال أو مراسلتها.

كما ستمكن ميزة Pixel Features Drop جميع مستخدمي Pixel Watch من إرسال تفاعلات الرموز التعبيرية إلى إشعارات Gmail ومن خلال تطبيق Gmail.

ستتم إضافة الكثير من الميزات الجديدة إلى Pixel Buds، بما في ذلك القدرة على التحدث مع Gemini. ستتمكن من الحصول على اتجاهات المشي أثناء المشي والحصول على المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. هذه الميزة تتجه إلى Pixel Buds Pro 2 أو Pixel Buds Pro أو Pixel Buds A-Series أو Pixel Buds الأصلية.

علاوةً على ذلك، سيعمل Pixel Tablet وPixel 6 والإصدارات الأحدث مع ميزة رفض الإشعارات، حيث سيتم رفض الإشعار الذي تم تجاهله على أحد الأجهزة تلقائيًا على الجهاز الآخر.

في الأسابيع المقبلة، ستتمكن من نقل الوسائط من جهاز Pixel Tablet إلى هاتف Pixel عن طريق تقريب الجهازين من بعضهما البعض. سيتم نقل الألحان التي يتم بثها عبر Spotify ومقاطع الفيديو من YouTube دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار.

ستكون هذه الميزة متاحة لأجهزة Pixel Tablet وPixel 6 Pro وPixel 7 Pro وPixel Fold وPixel 8 Pro وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro X وPixel 9 Pro Fold.

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