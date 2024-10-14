تكنولوجيا: Google Play لا يعرض تحديثات تطبيقات النظام المتاحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فيما قد يكون خطأً أو تغييرًا في السلوك، لا يعرض متجر Google Play التحديثات المتاحة لتطبيقات النظام. وقد استمرت هذه المشكلة لبعض الوقت، وقد أثر ذلك على تطبيق YouTube، الذي يأتي مثبتًا مسبقًا على العديد من الأجهزة.

فعلى الرغم من تلقي إشعار من متجر Play بتوفر تحديث جديد، إلا أنه عند الانتقال إلى شاشة “التنزيلات المعلقة” لا يظهر أي تحديث للتثبيت. ولكن عند زيارة قائمة التطبيقات مباشرة، يظهر التحديث متاحًا للتثبيت.

تم ملاحظة هذه المشكلة لأول مرة منذ عدة أسابيع. فقد حدث هذا مؤخرًا مع تحديثات لتطبيقات مثل خدمات الإعدادات و Google Wi-Fi Provider التي تلقت تحديثات في الأيام القليلة الماضية.

من المثير للاهتمام أن إصدارًا جديدًا من تطبيقات النظام يظهر في إشعار “التحديثات الجديدة” في Google Play، ولكنه يختفي بمجرد زيارة الصفحة فعليًا لبدء التحديث.

قد تواجه أيضًا هذا الأمر عندما يخطرك المتجر بوجود ثلاثة تحديثات، ولكن عند الفحص تجد أن اثنين فقط جديدان. قد يكون هذا تغييرًا مقصودًا في طريقة تحديث تطبيقات النظام، شبيهاً بطريقة تحديث خدمات Google Play تلقائيًا من خلال المتجر دون الظهور في شاشة “التنزيلات المعلقة”.

ربما تقوم جوجل بتوسيع نطاق هذه الطريقة لتشمل تطبيقات نظام أخرى. ومع ذلك، إذا قمت بتعطيل التحديثات التلقائية، فلن يتم تثبيت الإصدارات الأحدث من تطبيقات النظام تلقائيًا.

ونتيجة لذلك، يتعين عليك البحث في مكان آخر عن وجود تنزيل متاح والتوجه يدويًا إلى القائمة لتحديث التطبيق.

المصدر