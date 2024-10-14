تكنولوجيا: iQOO تحدد موعد إطلاق iQOO 13 في الصين وتكشف عن كاميرا أمامية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير حديث أن iQOO ستعلن عن iQOO 13، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، في 5 ديسمبر في الهند. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الصين أولاً قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق الأخرى.

وفقًا لمنشور Weibo من المسرب الشهير Digital Chat Station، يبدو أنه قد تم الكشف عن تاريخ إطلاق iQOO 13 للسوق الصينية. بالإضافة إلى ذلك، أشار مصدر آخر إلى بعض المواصفات الرئيسية للجهاز قبل إطلاقه المتوقع.

في التسريب المذكور أعلاه، ادعت DCS أن أربع شركات ستطلق هواتف ذكية تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

ووفقًا للتقارير، سيتم إطلاق هاتف بشاشة مسطحة يركز على الأداء في 30 أكتوبر في الصين، بينما سيتم الكشف عن هاتف مزود بكاميرا شاملة في 29 أكتوبر. من المحتمل أن يكون هذان الهاتفان هما iQOO 13 وOnePlus 13 على التوالي.

تتوقع التقارير أن يتم الكشف عن سلسلة Xiaomi 15 في 28 أكتوبر، بينما يُتوقع أيضًا أن تظهر تشكيلة Magic 7 في نفس الأسبوع. وتشير الصور المسربة لجهاز iQOO 13 إلى وجود شريط ضوئي هالة يحيط بجزيرة الكاميرا.

ومع ذلك، نفى Galant V، وهو مسؤول تنفيذي في iQOO، وجود هذه الميزة، مشيرًا إلى استخدام تقنية إضاءة متقدمة بدلاً من الشرائط المرئية. وأضاف أن فريق التصميم في iQOO يستمتع بالتحديات ويحرص على تقديم ميزات مبتكرة وفريدة.

وفقًا لتسريب من Experience More، سيتميز iQOO 13 بشاشة مسطحة 2K BOE Q10 بمعدل تحديث 144 هرتز. سيتم تشغيله بواسطة شريحة Snapdragon 8 Elite إلى جانب شريحة الحوسبة الفائقة المطورة ذاتيًا Q2. بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ سعة البطارية أكثر من 6100 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 120 واط.

أما إعداد الكاميرا، فسيشمل مستشعر Sony IMX921 الأساسي، ومستشعر Samsung JN1، وعدسة تليفوتوغرافي مع تقريب بصري 2x، ويبدو أنها ستكون عدسة Sony IMX826. وفقًا للتسريبات السابقة، سيكون الجهاز مزودًا بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

للتذكير، يأتي iQOO 12 بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ودعم OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي. وفي حين أن iQOO 12 يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، فإن iQOO 13 سيضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

تشمل الميزات الأخرى المتوقعة لجهاز iQOO 13 تصنيف IP68، ومنفذ USB 3.0، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية أحادي النقطة. يُذكر أن الهاتف سيظهر لأول مرة في 30 أكتوبر، بسعر مستهدف يبلغ 3999 يوان (حوالي 565 دولارًا أمريكيًا).

وفيما يتعلق بالإستراتيجية التسويقية، قال المصدر إن iQOO 13 يركز على الأداء وجودة العرض لتمييز نفسه عن X200، مع الحفاظ على قدرات التصوير القوية. هذا النهج قد يجذب بعض المستخدمين من سوق X200.

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