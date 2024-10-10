تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم سلسلة Honor X60 بسعة كبيرة للبطارية 6600 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor في 16 من أكتوبر الجاري لإطلاق سلسلة هواتف Honor X60 بشكل رسمي للأسواق، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن خطط الشركة لدعم الإصدارات القادمة بسعة كبيرة للبطارية تصل إلى قدرة 6600 mAh.

كانت شركة Honor قد أطلقت هاتف Honor X60i في شهر يوليو للأسواق، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات الأعلى من السلسلة في حدث يعقد قريباً.

وتدعم Honor هذه الإصدارات ببطارية جديدة تعرف من الشركة ب”Honor Qinghai Lake”، والتي تتميز بسعة ضخمة تصل إلى 6600 mAh، وتدعم دفع عمر الشحن لبطارية هاتف X60 إلى يومين.

ومن المقرر أن تقدم هذه السعة في البطارية ترقية كبيرة مقارنة بسلسلة X50 التي جاءت بقدرة بطارية 5800 mAh، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 35W، إلا أن التسريبات لم تؤكد على قدرة الشحن للإصدارات المرتقبة من سلسلة Honor X60.

يذكر أن هواتف Honor X60 القادمة تأتي بميزة دعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كانت هذه المواصفات ستقتصر على إصدار Pro أو السلسلة كاملة، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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