شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو العالم جون جيه هوبفيلد الفائز بجائزة نوبل للفيزياء 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل العالمان البارزان في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمريكى جون جيه هوبفيلد والكندى جيفرى إى هينتون، منذ قليل بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، بعدما اعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منحهما الجائزة عن "الاكتشافات والاختراعات الأساسية التي تمكن التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية".

معلومات عن العالم الأمريكي جون جيه هوبفيلد

نجح جون جيه هوبفيلد، في الفوز بهذه الجائزة، نتيجة اسهاماته في علم الأعصاب الاصطناعي والشبكات العصبية، فهو عالم رياضيات أمريكي وُلِد في عام 1934، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير نماذج الشبكات العصبية، وخاصة نموذج الشبكة العصبية المعروف باسم "شبكة هوبفيلد"، والذي يُستخدم في معالجة المعلومات.

مسيرته العلمية وإسهاماته في الفيزياء

حصل "هوبفيلد"، على درجة البكالوريوس من كلية سوارثمور عام 1954، وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كورنيل، ليصبح عضوًا في هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا، وجامعة برينستون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، كما شغل منصب أستاذ فخري في علم الأحياء الجزيئي،لمدة 35 عامًا.

أبحاث هوبفيلد الهامة في الفيزياء

وتركز أبحاث جون جيه هوبفيلد ، بشكل أساسي على الطرق التي يمكن بها استخدام توقيت وتزامن جهد الفعل في الحوسبة العصبية الحيوية، و كانت أوراقه البحثية الأكثر تأثيرًا هي "مساهمة الإكسيتونات في ثابت العزل المعقد للبلورات في فترة الثمينينات، واشتهر بتدشين شبكات هوبفيلد، والتي تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي.

الجوائز الحاصل عليها هوبفيلد في تاريخه العلمي

و تُعتبر أعماله جزءًا من الأساس الذي بُنيت عليه الشبكات العصبية الحديثة، وقد حصل على ميدالية ديراك من المركز الدولي للفيزياء النظرية في عام 2001 لمساهماته متعددة التخصصات في فهم علم الأحياء كعملية فيزيائية، بما في ذلك عملية التدقيق اللغوي في التوليف الجزيئي الحيوي ووصف الديناميكيات الجماعية والحوسبة باستخدام الجاذبات في الشبكات العصبية، وحصل أيضا على جائزة أوليفر باكلي من الجمعية الفيزيائية الأمريكية عن عمله في التفاعلات بين الضوء والمواد الصلبة.

وكان نموذج هوبفيلد، نموذج شبكي يستخدم في التعلم الآلي، ولعب دورًا حيويًا في تطوير الشبكات العصبية.

