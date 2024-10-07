تكنولوجيا: ابل تخطط لإستخدام تقنية microLED في نظارة الواقع المختلط وساعة Apple Watch Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الكثير من التقارير السابقة على خطط ابل لدعم أجهزة الشركة بتقنية microLED في الشاشة، واليوم تعود التسريبات لتؤكد على أن ابل ستقدم هذه التقنية في نظارة الواقع المختلط وساعة Apple Watch Ultra المقرر إطلاقها في 2026.

قامت ابل في بداية هذا العام بإلغاء طلبات توريد شاشات بتقنية microLED لساعتها الذكية Apple Watch Ultra 3، إلا أن خطط ابل لجلب هذه التقنية لساعة Ultra مازالت قائمة حتى الآن.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة X، أن ابل تستمر في خططها للإستثمار في تقنية microLED، على أن تقدم هذه التقنية في ساعة Apple Watch Ultra المقرر إطلاقها في 2026.

كما أوضح مصدر التسريبات أن ابل تستعد أيضاً لجلب تقنية microLED في شاشة الجيل القادم من نظارة الواقع المختلط على أن تبدأ الشركة في الإنتاج الضخم لهذا الإصدار في 2026.

من جانب أخر لم توضح التسريبات ما إذا كانت LG ستعمل على توريد شاشة microLED لشركة ابل، أو ستطالب بتعويض نتيجة لإلغاء أوامر التوريد السابقة.

المصدر