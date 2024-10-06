تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo Y300 Plus قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo حدث خلال الفترة القادمة لكشف النقاب عن هاتف Vivo Y300 Plus، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تقدم Vivo للأسواق قريباً إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، الذي يجمع بين التصميم والآداء مع السعر الجيد، ولقد رصد هاتف Vivo Y300 Plus بالفعل في قاعدة بيانات IMEI.

أيضاً سجل الهاتف في منصة IMEI بنموذج رقم V2422، كما قدمت التسريبات التي جاءت عبر “Abhishek Yadav” تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، لذا يأتي الهاتف بتجربة مرئية مشرقة بمستوى يحاكي الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية.

كما يضم هاتف Vivo Y300 Plus كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695، التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر وتضم كرت الشاشة Adreno 619.

كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما ينطلق الهاتف بواجهة Funtouch OS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

المصدر