شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح هاتف iPhone SE بدون زر الصفحة الرئيسية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة ابل لإطلاق الدفعة التالية من الأجهزة، بما في ذلك هاتف iPhone SE الجديد وأجهزة iPad وتحديثات لأجهزة كمبيوتر Mac، ووفقًا لتقرير "بلومبرج"، لم يتم تحديث هاتف iPhone SE، الذي يعمل كخيار مناسب للميزانية للشركة، منذ عام 2022.

ومع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، تتطلع شركة ابل إلى إحداث تغيير من خلال تعديل تصميم هذا الهاتف بأسعار معقولة، والى جانب iPhone SE، تعمل شركة أبل أيضًا على أجهزة iPad محدثة وتخطط لتقديم هذه الأجهزة في أوائل العام المقبل.

التغييرات المتوقعة في هاتف iPhone SE:

تجري شركة ابل بعض التغييرات المهمة على هاتف iPhone SE، وأكثرها وضوحًا هو التحول بعيدًا عن تصميم زر الصفحة الرئيسية الذي كان موجودًا منذ فترة، فبدلاً من ذلك، سيحتوي SE الجديد على شاشة من الحافة إلى الحافة، وعلى غرار iPhone 14، وهو ما يقترب من تصميم هواتف ابل الأعلى جودة، وهذا يعني أن الهاتف سيحتوي أيضًا على شق في الأعلى، والذي يضم الكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار أخرى.

إلى جانب دعمه لـ Apple Intelligence، والتي من المتوقع طرحها مع iPhone 16 وغيره من الإصدارات الأعلى جودة، وسيجعل هذا SE خيارًا أكثر جاذبية للأشخاص الذين يريدون ميزات متقدمة دون دفع مبلغ كبير مقابل الهواتف الرائدة.

وتهدف كل هذه التحديثات إلى جعل SE منافسًا أقوى في سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، خاصة في مناطق مثل الصين، حيث واجهت ابل منافسة شديدة من العلامات التجارية التي تعمل بنظام الاندرويد، ومن خلال تقديم تصميم أكثر حداثة وميزات جديدة، تأمل ابل في استعادة بعض حصة السوق التي فقدتها.

منتجات أخرى لأبل

بالإضافة إلى iPhone SE الجديد، تستعد ابل لإطلاق نماذج iPad Air محدثة وإكسسوارات جديدة، ووستركز أجهزة iPad الجديدة بشكل أساسي على التحسينات الداخلية، مع عدم توقع أي تغييرات كبيرة في التصميم، إلى جانب أجهزة iPad، تعمل ابل أيضًا على إصدارات محدثة من Magic Keyboard، والتي ستكون متوافقة مع أجهزة iPad مقاس 11 بوصة و13 بوصة.

كما يجري العمل على جهاز iPad mini جديد، ومن المحتمل إصداره بحلول نهاية عام 2024، أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن جهاز لوحي أعلى جودة، تم تحديث مجموعة iPad Pro مؤخرًا بشريحة M4، مما يعني أنه لا توجد حاجة ملحة للتحديث هناك.

وبخلاف الايفون وiPads، تركز ابل أيضًا على مجموعة Mac الخاصة بها، ومن المتوقع إصدار إصدارات جديدة من Mac mini وMacBook Pros وiMacs هذا العام، تتميز بمعالج M4 وميزات Apple Intelligence، وبالنظر إلى عام 2025، ستأتي شريحة M4 أيضًا إلى MacBook Air وMac Studio وMac Pro.

متى تخطط ابل لإطلاق هذه الأجهزة؟

من المتوقع أن تعلن شركة ابل عن iPhone SE الجديد وأجهزة iPad المحدثة في أوائل العام المقبل. عادةً ما تعقد الشركة فعاليات في الربيع، لذا فمن المرجح أن يتم طرح هذه الأجهزة في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه، من المتوقع طرح إصدارات Mac المحدثة بمعالج M4 في وقت لاحق من هذا العام، مع التخطيط لمزيد من التحديثات لعام 2025.