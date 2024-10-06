شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه التطبيقات يجب إزالتها على أجهزتك iOS أو Android والان مع تفاصيل الخبر

تم اكتشاف تطبيقات تداول وهمية خطيرة في متجر التطبيقات لنظام iOS ومتجر Google Play لمستخدمي أندرويد، وتُستخدم هذه التطبيقات لتشغيل عملية احتيال، وقد تمت إزالتها بالفعل من واجهات متاجر التطبيقات الخاصة بها، ولكن ليس قبل تثبيتها عدة آلاف من المرات، حيث تم اكتشاف أحدث عملية احتيال من قبل شركة الأمن السيبراني Group-IB.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تقنع عملية الاحتيال المستخدمين بأنهم يحققون عوائد عالية على استثماراتهم باستخدام منصة تداول وهمية تعرض معلومات ملفقة مثل العائدات المزيفة.

يتم استخدام الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لإرسال المزيد من الأموال إلى المحتالين أثناء التلاعب بهم حتى لا يطلبوا الأرباح المزيفة التي يظهر التطبيق أنهم قد جمعوها.

ويتم الكشف عن عملية الاحتيال أخيرًا للضحايا عندما يحاولون صرف أموالهم التي تم إيداعها بالفعل في حسابات المحتالين المصرفية الخاصة بهم.

تقول Group-IB، إن التطبيقات المزيفة تنتمي إلى فئة البرامج الضارة "UniShadowTrade" وتم رصدها لأول مرة في مايو، حيث تتضمن أسماء التطبيقات ما يلي:

SBI-INT (iOS)

Finans Insights (Android)

Finans Trader6 (Android)

تم تنزيل تطبيقي Android أكثر من 5000 مرة، ولكن الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أن Group-IB تقول إن تطبيقات UniShadow Trade يمكن أن تتظاهر بأنها تطبيقات تداول وعملات مشفرة شرعية، مما قد يؤدي إلى قيام الضحايا بإرسال الأموال إلى ما اعتقدوا أنه منصة تداول أو عملات مشفرة أو استثمار شرعية فقط لاكتشاف أن الأموال التي أرسلوها لفتح حساب يتم جمعها من قبل المحتالين الذين ينتهي بهم الأمر بإيداع الأموال في حساباتهم الخاصة.

على الرغم من إزالة التطبيقات من App Store وPlay Store، إذا قمت بتثبيتها على جهازك، فإنها لا تزال موجودة، لذلك إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على هاتفك أو جهازك اللوحي، فقم بإلغاء تثبيتها على الفور.