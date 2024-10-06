تكنولوجيا: WhatsApp يختبر ميزة خصوصية جديدة للتحكم في مزامنة جهات الاتصال على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق WhatsApp ميزة خصوصية جديدة لبعض مختبري النسخة التجريبية، تتيح لهم إدارة خيار مزامنة جهات الاتصال. تتوفر هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android 2.24.21.26، وتمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية مزامنة جهات الاتصال الخاصة بهم عبر الأجهزة المرتبطة.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدارة جهات الاتصال بسهولة من جميع أجهزتهم المرتبطة، سواء كانت هواتف أو أجهزة لوحية، أو حتى أجهزة سطح المكتب.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إضافة، تعديل، أو حذف جهات الاتصال من أي جهاز مرتبط بحسابهم على WhatsApp، وستتم مزامنة التغييرات تلقائيًا عبر جميع أجهزتهم. هذا يوفر تجربة أكثر تكاملاً ومرونة.

إذا تم تعطيل مزامنة جهات الاتصال لحساب معين، سيتوقف WhatsApp عن عرض جهات الاتصال من ذلك الحساب، مما يساعد في الحفاظ على الخصوصية ويمنع ظهور جهات اتصال غير مرغوبة على حسابات ثانوية.

لحماية الخصوصية بشكل أكبر، يستخدم WhatsApp تجزئة التشفير، ما يضيف طبقة إضافية من الأمان على أرقام هواتف جهات الاتصال التي لا تستخدم WhatsApp، دون التأثير على القدرة على مراقبة السلوكيات المشبوهة مثل محاولات إساءة استخدام ميزة تحميل جهات الاتصال.

على الرغم من تعطيل مزامنة جهات الاتصال، يبقى بإمكان المستخدمين التواصل مع جهات الاتصال المخزنة لديهم على WhatsApp. كما سيتم استعادة جهات الاتصال المرتبطة بحساب المستخدم تلقائيًا عند التبديل إلى جهاز جديد أو عند إعادة تثبيت التطبيق، مما يجعل الانتقال سلسًا دون الحاجة إلى إعادة إضافة جهات الاتصال يدويًا.

يتمتع المستخدمون بمرونة كاملة في تفضيلات الخصوصية الخاصة بهم، حيث يمكنهم تعطيل تجربة مزامنة جهات الاتصال الجديدة بالكامل من إعدادات الخصوصية في أي وقت. هذا يسهل عليهم الحفاظ على خصوصيتهم بناءً على تفضيلاتهم الشخصية.

حاليًا، تتوفر هذه الميزة لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين قاموا بتحديث تطبيق WhatsApp beta على نظام أندرويد عبر متجر Google Play، ومن المتوقع أن يتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

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