تكنولوجيا: كاسيو تطلق مجموعة G-SHOCK الجديدة باللونين الأبيض والأسود مع مقاومة للصدمات والماء حتى عمق 200 متر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Casio America عن مجموعة جديدة تحت اسم Black and White، وهي سلسلة حديثة من ساعات G-SHOCK التي تضم خمسة نماذج بتصاميم خارجية أنيقة باللون الأسود وأقراص أنيقة باللون الأبيض.

تشمل المجموعة إصدارات محدثة من النماذج GA2100، و GA700، و GA100، و GA110، و DW6900. وكما هو متوقع، تعكس هذه الإصدارات متانة العلامة التجارية المعروفة وأسلوبها العصري.

أحد النماذج المميزة في المجموعة هو إصدار GA2100WD-1A، الذي ينتمي إلى سلسلة GA2100 الشهيرة، ويأتي الآن بقرص أبيض يتناسق بشكل جميل مع الإطار ثماني الأضلاع.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الطراز GA700WD-1A بمزيج من شاشات العرض التناظرية والرقمية، مع عقارب ذات أبعاد متعددة موضوعة على خلفية مبهرة باللونين الأبيض والأسود.

أما الطراز GA100WD-1A، فقد تم تزويده بقرص أبيض نقي يُضفي لمسة من الأناقة على وظيفة ساعة التوقف بالملي ثانية، إضافة إلى مقاومته المغناطيسية.

يتألق طراز GA110WD-1A بقرصه الكبير وتفاصيله المعقدة، والتي أصبحت أكثر بروزًا بفضل القرص الأبيض الجديد.

وأخيرًا، يتلقى الطراز DW6900WD-1، الذي نال إعجاب الجمهور منذ إطلاقه في عام 1995، تحديثًا عصريًا مع قرص LCD أبيض من نوع “Triple Graph”.

جميع النماذج في هذه المجموعة تتميز بمقاومة الصدمات، ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر، وساعة إيقاف، ومؤقت للعد التنازلي، ومنبه يومي، وإضاءة خلفية LED، مما يضمن استمرار المتانة الشهيرة لساعات G-SHOCK.

تتوفر مجموعة Black and White بأسعار تتراوح بين 110 و140 دولارًا. وهي متاحة للشراء عبر موقع G-SHOCK.com، بالإضافة إلى بعض تجار التجزئة ومتجر G-SHOCK في Soho.

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