شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعى الخاص بالفيديو Movie Gen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta، مالكة Facebook، أنها أنشأت نموذج ذكاء اصطناعي جديد يسمى Movie Gen يمكنه إنشاء مقاطع فيديو وصوت تبدو واقعية استجابة لمطالبات المستخدم، مدعية أنه يمكنه منافسة أدوات من الشركات الناشئة الرائدة في مجال توليد الوسائط مثل OpenAI وElevenLabs.

وأظهرت عينات من إبداعات Movie Gen التي قدمتها Meta مقاطع فيديو لحيوانات تسبح وتتصفح، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تستخدم صورًا حقيقية لأشخاص لتصويرهم وهم يؤدون أفعالًا مثل الرسم على قماش.

وقالت Meta في منشور على مدونتها إن Movie Gen يمكنها أيضًا توليد موسيقى خلفية وتأثيرات صوتية متزامنة مع محتوى مقاطع الفيديو، واستخدام الأداة لتحرير مقاطع الفيديو الموجودة، وفي أحد هذه الفيديوهات، طلبت Meta من الأداة إدخال كرات صغيرة في يدي رجل يركض بمفرده في الصحراء، بينما في مقطع فيديو آخر غيرت موقف سيارات حيث كان رجل يتزلج من أرض جافة إلى أخرى مغطاة ببركة متناثرة من الماء.

وقالت شركة Meta إن مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Movie Gen يمكن أن تصل إلى 16 ثانية، بينما يمكن أن يصل طول الصوت إلى 45 ثانية، وشاركت بيانات تُظهر اختبارات عمياء تشير إلى أن النموذج يعمل بشكل إيجابي مقارنة بالعروض المقدمة من الشركات الناشئة بما في ذلك Runway وOpenAI وElevenLabs وKling.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه هوليوود تكافح من أجل كيفية الاستفادة من تقنية الفيديو التوليدية للذكاء الاصطناعي هذا العام، بعد أن أظهرت OpenAI المدعومة من Microsoft في فبراير لأول مرة كيف يمكن لمنتجها Sora إنشاء مقاطع فيديو تشبه الأفلام الروائية استجابةً لمطالبات نصية.

ويحرص خبراء التكنولوجيا في صناعة الترفيه على استخدام مثل هذه الأدوات لتعزيز وتسريع صناعة الأفلام، بينما يخشى آخرون من تبني أنظمة يبدو أنها تدربت على أعمال حقوق الطبع والنشر دون إذن، كما سلط المشرعون الضوء على المخاوف بشأن كيفية استخدام التزييفات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو التزييف العميق، في الانتخابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وباكستان والهند وإندونيسيا.

وقال المتحدثون باسم شركة Meta إن من غير المرجح أن تطلق الشركة Movie Gen للاستخدام المفتوح من قبل المطورين، كما فعلت مع سلسلة Llama من نماذج اللغات الكبيرة، قائلين إنها تدرس المخاطر بشكل فردي لكل نموذج. ورفضوا التعليق على تقييم Meta لـ Movie Gen على وجه التحديد.

وبدلاً من ذلك، قالوا إن Meta تعمل بشكل مباشر مع مجتمع الترفيه ومنشئي المحتوى الآخرين بشأن استخدامات Movie Gen وستدمجها في منتجات Meta الخاصة في وقت ما من العام المقبل، ووفقًا لمنشور المدونة وورقة بحثية حول الأداة التي أصدرتها Meta، استخدمت الشركة مزيجًا من مجموعات البيانات المرخصة والمتاحة للجمهور لبناء Movie Gen.

لقد اجتمعت OpenAI مع المسؤولين التنفيذيين والوكلاء في هوليوود هذا العام لمناقشة الشراكات المحتملة التي تنطوي على Sora، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي صفقات خرجت من تلك المحادثات حتى الآن. وقد زادت المخاوف بشأن نهج الشركة في مايو عندما اتهمت الممثلة سكارليت جوهانسون صانع برنامج ChatGPT بتقليد صوتها دون إذن لبرنامج الدردشة الآلي الخاص به.

وأعلنت شركة Lions Gate Entertainment، الشركة التي تقف وراء فيلمي The Hunger Games وTwilight، في سبتمبر أنها ستمنح شركة Runway الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى مكتبة الأفلام والتلفزيون الخاصة بها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قالت الشركة إن الاستوديو وصناع الأفلام يمكنهم استخدام النموذج لتعزيز عملهم.