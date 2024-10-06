شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف "علامات التحقق" فى نتائج البحث على المصادر الموثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم جوجل، إن الشركة تختبر إظهار "علامات التحقق" بجوار شركات معينة في نتائج البحث، في خطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحديد المصادر الموثوقة والابتعاد عن المواقع المزيفة، حيث يمكن أن تتسلل المواقع الاحتيالية التي تنتحل صفة الشركات أو الخدمات الرسمية إلى نتائج البحث عبر الإنترنت، مما يدفع المستخدمين إلى عرض معلومات كاذبة حول الشركة، وخداع المستخدمين وإيذاء العلامة التجارية.

وقال المتحدث باسم الشركة: "نقوم بانتظام بتجربة ميزات تساعد المتسوقين على تحديد الشركات الجديرة بالثقة عبر الإنترنت، ونقوم حاليًا بإجراء تجربة صغيرة تظهر علامات الاختيار بجوار بعض الشركات على جوجل".

وتستخدم جوجل بالفعل أنظمة آلية لتحديد الصفحات ذات المحتوى "المحتال" أو الاحتيالي ومنعها من الظهور في نتائج البحث.

وأفاد موقع The Verge بالتطور في وقت سابق من أمس الجمعة، مضيفًا أنه رصد علامات اختيار زرقاء تم التحقق منها بجوار روابط المواقع الرسمية لشركات بما في ذلك Microsoft وMeta وApple في نتائج البحث.

وقال موقع Verge إن بعض المستخدمين فقط تمكنوا من رؤية الميزة، مما يشير إلى أن جوجل لم تطرح الاختبار على نطاق واسع بعد.