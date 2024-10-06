شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب أمازون يكشف عن سر من أسرار نجاحه والعلم يثبت صحة موقفه والان مع تفاصيل الخبر

تبلغ ثروة صاحب أمازون، جيف بيزوس، أكثر من 202 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم، والذى كشف أن نجاحه كان جزئيًا بسبب طقوس صباحية مدتها ساعة واحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح بيزوس أنه يبدأ يومه "بالتجول" في الخارج، بدون شاشات، فقط هو وأفكاره.

ويتنزه الملياردير كل صباح منذ عام 2018 ويقسم أن الروتين قد حسن مهاراته في اتخاذ القرار وإنتاجيته، وقد دعم البحث العلمي هذه الإدعاءات.

وعندما وضع بيزوس لأول مرة استراتيجية وقت التجول الصباحي خلال خطابه في النادي الاقتصادي، وصف العملية بأنها تجعله منتعشًا لأهم اجتماعاته، قائلا "لهذا السبب حددت أول اجتماع لي في الساعة العاشرة".

وأضاف بيزوس، "أحب أن أعقد اجتماعاتي عالية الذكاء قبل الغداء، لأنه بحلول الساعة 5 مساءً، أشعر وكأنني لا أستطيع التفكير أكثر في قضية اليوم، وأقول دعونا نحاول ذلك مرة أخرى غدًا في الساعة 10 صباحًا".

كما أن النوم الذي يحصل عليه بيزوس، أمر بالغ الأهمية لنجاحه، كما أخبر قادة الأعمال المجتمعين في عاصمة أمريكا، موضحا "أستيقظ مبكرًا.. اذهب إلى الفراش مبكرًا".



كما قالت المعالجة المرخصة ماريس لوفلر، المتخصصة في علاج اضطرابات القلق والتوتر في برنامج طب نمط الحياة بجامعة ستانفورد، إن التمرير في الصباح الباكر على هاتفك، يمكن أن يؤدي ببطء إلى إتلاف صحتك العقلية.



واستشهدت لوفلر بدراسة في علم الأعصاب وجدت أن الاستخدام المتزايد للشاشات بين البالغين يمكن أن يؤدي إلى تدهور القدرة على التعلم ووظيفة الذاكرة والصحة العقلية.