تكنولوجيا: هواتف Redmi Note 14 Pro قد تنطلق للأسواق العالمية بإعدادات مختلفة في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جذبت شاومي العديد من الأضواء بإعلانها عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Redmi Note 14 Pro، ومن جديد تخطط العملاق الصيني لإطلاق هذه الإصدارات للأسواق العالمية مع إعدادات مختلفة في الكاميرة الخلفية.

قدمت شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 14 في السوق الصيني مؤخراً، ولقد تضمنت السلسلة الجديدة ثلاثة من الإصدارات، والتي تتضمن اثنان من إصدارات Pro.

ويأتي إصداراي Pro بإعدادات مميزة في الكاميرة، إلا أن شاومي لن تقدم الإعدادات ذاتها في النماذج الخاصة بالأسواق العالمية.

ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من “Xiaomi Time” عن تفاصيل حول النماذج الخاصة بالأسواق العالمية من هاتفي Redmi Note 14 Pro، وRedmi Note 14 Pro Plus، والتي أكدت على أن هاتف Pro ينطلق للأسواق العالمية بمستشعر Samsung S5KHP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

ولقد جاء هذا الإصدار في السوق الصيني بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، من جانب أخر يأتي النموذج الخاص بالأسواق العالمية بنفس الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع وكاميرة macro التي قدمت في نموذج السوق الصيني.

من جانب أخر قدمت شاومي هاتف Redmi Note 14 Pro Plus في السوق الصيني بمستشعر OVX8000 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، إلا أن تقرير “Xiaomi Time” أكد على أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يأتي بمستشعر Samsung S5KHP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ومن المتوقع ألا يتضمن هذا الإصدار أيضاً كاميرة telephoto.

كما ينطلق نموذج Pro Plus الخاص بالأسواق العالمية بكاميرة macro مميزة بمستشعر OV02B10 بدقة 2 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول النماذج الخاصة بالأسواق العالمية من هواتف Redmi Note 14 Pro، وRedmi Note 14 Pro Plus.

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