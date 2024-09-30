تكنولوجيا: سيارة Cadillac Escalade IQ العملاقة تقدم مدى قيادة يصل إلى 460 ميلًا وسعرًا يصل إلى 170 ألف دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جنرال موتورز بترقية سيارة Escalade الأسطورية إلى إصدار كهربائي بالكامل، لتقدم مستوى جديدًا من الفخامة والتكنولوجيا في عالم السيارات الكهربائية.

تتراوح أسعار Escalade IQ بين 130,000 دولار إلى حوالي 170,000 دولار، بعد احتساب الحوافز، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات الكهربائية على الإطلاق، متفوقة حتى على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الأخرى.

بالمقارنة، يبلغ سعر أعلى طراز من Tesla Cybertruck حوالي 120,000 دولار.

تتمتع Escalade IQ 2025 بمدى قيادة كبير يصل إلى 460 ميلًا، وهو أعلى بكثير من مدى Cybertruck، وذلك بفضل بطاريتها الضخمة التي تبلغ سعتها 215 كيلوواط في الساعة.

بالإضافة إلى هذا النطاق الكبير، توفر السيارة أداءً قويًا حيث تتمكن من التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في أقل من 5 ثوانٍ على الرغم من وزنها الذي يصل إلى حوالي 9000 رطل. كما تستطيع سحب حمولة تصل إلى 8000 رطل، بفضل محركها الذي يولد 750 حصانًا.

كما تتميز Escalade IQ بشاشة بحجم 55 بوصة، والتي تذكرنا بشاشة Hyperscreen في سيارة مرسيدس EQS، والتي توفر تجربة تكنولوجية غنية داخل السيارة.

علاوةً على ذلك، تأتي السيارة مزودة بتجهيزات داخلية فاخرة تلبي كافة احتياجات السائق والركاب. يمكن إضافة العديد من الخيارات الباهظة، مثل الطلاء الخاص “Midnight Steel Frost” الذي يكلف 5,925 دولارًا، أو مقاعد الكابتن في الصف الثاني التي تأتي بسعر 9,495 دولارًا، مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا في 16 اتجاهًا وتحتوي على خاصية التدليك، مما يمكن أن يرفع السعر بشكل كبير.

بالمقارنة مع Tesla Cybertruck، تتفوق Escalade IQ من حيث الفخامة والنطاق. كما أن Escalade IQ أكبر حجمًا من Cybertruck، حيث تفوقها بطول يصل إلى قدم كاملة مقارنة بالنسخة التي تعمل بالغاز والتي تعتبر أقل تكلفة بحوالي 40,000 دولار.

وعلى الرغم من حجمها الكبير، تقدم Escalade IQ تسارعًا مذهلًا وأداءً عاليًا، لكنها لا تزال تفتقد لبعض التقنيات المتقدمة التي توفرها Cybertruck، مثل نظام التوجيه بالسلك.

لا تأتي Escalade IQ مزودة بمنفذ NACS، ولكن يمكن للشركة توفير محول مقابل تكلفة إضافية. ومع ذلك، تتميز السيارة بهندسة كهربائية 800 فولت تسمح بإضافة 100 ميل من النطاق في 10 دقائق فقط من الشحن السريع.

وعلى الرغم من كل هذه الميزات الفاخرة، أعلنت جنرال موتورز أن أي شخص لديه القدرة المالية يمكنه طلب سيارة Escalade IQ الآن، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون أسبوعين، مما يجعل السيارة قريبة جدًا من دخول الأسواق.

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