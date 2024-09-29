تكنولوجيا: Razer تعلن عن عدد من المنتجات خلال فعاليات مؤتمر RazerCon 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Razer خلال فعاليات مؤتمر RazerCon 2024 عن عدد من المنتجات الجديدة التي تشمل مبرد لأجهزة الحاسب المحمول، ووسائد بخاصية اللمس، مع فارة جديدة للألعاب، من بين منتجات أخرى.

مسند Razer Freyja

يعد Razer Freyja جهاز تدليك مدمج لدعم وسائد كرسي الألعاب، كما يأتي بتقنية الشركة “Sensa HD Haptics” التي تتضمن 6 من المحركات التي تقدم إستجابة لمسية متطورة، كما أكدت Razer على أن ألعاب Hogwarts Legacy و Stalker 2 و FFXVI تدعم بالفعل هذا المنتج الجديد، على أن تدعم عناوين أخرى هذه التقنية لاحقاً.

ومن المقرر أن تدعم الإستجابة اللمسية في وسائد الكرسي الإهتزاز في أكثر من إتجاه، مع إمكانية الإختيار بين عدد 7 مستويات من قوة الإهتزازات في Freyja.

يمكنك أيضاً تعزيز التجربة المرئية للأفلام والألعاب وأيضاً الإستماع للموسيقى بتجربة غامرة وإهتزازات تفاعلية مذهلة.

يذكر أن Freyja يتوافق الآن مع كراسي الألعاب المطورة من Razer، إلا أن الشركة أكدت على أن دعم الجهاز التوافق مع كراسي الألعاب المطورة من شركات أخرى لاحقاً، شرط أن يتميز الكرسي بظهر مرتفع، وينطلق جهاز Razer Freyja بسعر 459 دولار، على أن يتوفر عبر متجر Razer.

سماعة Razer Kraken V4 Pro

تعود شركة Razer بخط إنتاج Kraken من سماعات الرأس من جديد في فعاليات RazerCon 2024، ولقد إشتهرت السلسلة بإضاءة RGB، واليوم تقدم الشركة إصدارها الجديد Razer Kraken V4 Pro.

وتأتي سماعة Razer Kraken V4 Pro أيضاً بميزة الإستجابة اللمسية على غرار جهاز Razer Freyja، أي بدعم من تقنية Sensa HD Haptics، لدعم المستخدم بمؤثرات للتفاعل أكثر في الألعاب، مثل تأثير إطلاق الرصاص في أحداث الألعاب، وغيرها من المؤثرات البيئية التي تحيط بالمستخدم.

كما تدعم سماعة الرأس عدد 4 من أوضاع الإتصال والتي تشمل “Razer HyperSpeed” اللاسلكي، والبلوتوث، وعبر منفذ USB، أو 3.5مم.

أيضاً تقدم Razer السماعة بميكروفون “HyperClear Super wideband” لدعم التواصيل الصوتي الواضح، وتضم السماعة محرك “TriForce Bio-Cellulose” بحجم 40مم، وتدعم معايير THX Spatial Audio، وإضاءة في 9 أجزاء مع قابلية الإضاءة للتخصيص.

وتتوفر السماعة بسعر 599 دولار، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Razer Kraken V4 Pro عبر موقع الشركة الرسمي.

وسائد لتبريد أجهزة الحاسب

أكدت شركة Razer في إعلانها الرسمي عن جهاز المبرد المخصص لأجهزة الحاسب المحمول على قدرة هذا الإصدار على إستيعاب أجهزة الحاسب المحمول المميزة بحجم يتراوح بين 14 إلى 18 إنش.

وتعمل المروحة في جهاز التبريد على توزيع الهواء البارد إلى أسفل جهاز الحاسب المحمول، ومن المقرر أن يدعم تبريد الأجهزة بنسبة تصل إلى 18% وفقاً لنوع وحجم الجهاز.

أيضاً من خلال Razer Synapse سيتاح للمستخدم ضبط إعدادات وسرعة المروحة لتبريد أكثر كفاءة، كما تتميز وسائد أجهز الحاسب بعدد 3 من الإطارات المغناطيسية المميزة برغوة للذاكرة والتي تتوافق مع مجموعة واسعة من أجهزة الحاسب.

تتوفر إضاءة Chroma RGB مع لوحة التبريد، ويدعم المستخدم بميزة التحكم في سرعة المروحة، ويأتي بزر متعدد الوظائف، وتتوفر لوحة التبريد بسعر 150 دولار تقريباً.

دعم Razer Blade 18 الآن لميزة Intel Thunderbolt Share

أعلنت Razer خلال الحدث عن دعم مستخدمي أجهزة Razer Blade 18 بميزة دعم ميزة Thunderbolt Share التي تتوفر من خلال التحديث الجديد.

وتدعم ميزة Thunderbolt Share إتصال اثنان من أجهزة Blade 18 ومشاركة الملحقات الطرفية من لوحات المفاتيح، والفارة وأيضاً الشاشات، كما تدعم نقل الملفات بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية.

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