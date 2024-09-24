تكنولوجيا: ‏Google Photos تطرح تصميم جديد إعادة لمحرر الفيديو باستخدام الإعدادات المسبقة للذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تجديد علامة التبويب “المجموعات” وتحديثات البحث، تطرح خدمة Google Photos الآن إعادة تصميم لمحرر الفيديو المحمول الخاص بها.

الهدف هو تسهيل تحرير مقاطع الفيديو المفضلة لديك وتحويلها إلى مقاطع مذهلة لمشاركة صور جوجل أكثر من أي وقت مضى، حيث يتم وضع أدوات التحرير الرئيسية “في المقدمة والوسط” في علامة التبويب “الفيديو“.

إليك ما تحصل عليه:

التحسين : “ تعزيز الألوان وتثبيت مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة “.

السرعة : أداة جديدة “ لمتابعة الأحداث أو إنشاء حركة بطيئة مثيرة “.

الاستقرار .

إطار التصدير : الآن في نهاية الرف الدائري بدلاً من أن يكون دائمًا على الشاشة .

وفي الوقت نفسه، تحتوي أداة القص على “عناصر تحكم محسنة تتيح لك قص اللقطات التي تريدها بدقة.”

وفي علامة التبويب “الإعدادات المسبقة” الجديدة، ستحصل على دائرة من “الإعدادات المسبقة الجديدة للفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول بسرعة على مقاطع فيديو معدلة رائعة بأقل جهد.”

اختياراتك هي:

القص الأساسي : “ قص الفيديو، وضبط الإضاءة، والتحكم في السرعة “.

الحركة البطيئة : “ تطبيق الحركة البطيئة “

Zoom: “ تكبير الإجراء الرئيسي “

المسار : “ تتبع الحركة الديناميكية للموضوع الرئيسي ” نرى أيضًا علامات التبويب السفلية للاقتصاص والأدوات .

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