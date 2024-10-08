تكنولوجيا: فيديو تشويقي يكشف عن ملامح تصميم OnePlus 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت كوالكوم فيديو تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن الملامج الأولى لتصميم هاتف OnePlus 13، وهو من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 الجديدة من الشركة.

تدعم كولكوم إصدارها القادم من الرقاقات Snapdragon 8 Gen 4 بنواة Oryon التي يرتكز عليها المعالج الجديد.

ولقد شاركت كوالكوم فيديو تشويقي اليوم قدمت من خلاله لمحة سريعة على تصميم OnePlus 13 الذي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد بعد الإعلان عن رقاقة كوالكوم.

وتكشف الصورة التشويقية عن تصميم الغطاء الخلفي للهاتف الذي يأتي بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، وهو نفس التصميم الذي كشف عنه إعلان تشويقي سابق من BOE.

ولقد أكدت العديد من التفاصيل السابقة على أن OnePlus 13 يأتي برقاقة كوالكوم الجديدة، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد هذا الشهر بعد إنطلاق حدث كوالكوم Snapdragon Summit بين 22 إلى 24 من أكتوبر.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن كوالكوم تتجه إلى تبني تسمية جديدة لمعالجها القادم، لذا كبديل لتسمية Snapdragon 8 Gen 4 من المتوقع أن ينطلق الإصدار القادم بعنوان Snapdragon 8 Elite أو Snapdragon 8 Ultra.

المصدر