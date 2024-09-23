تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Xiaomi 15 Ultra المرتقب من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إوضحت صفحة “Digital Chat Station” في أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Xiaomi 15 Ultra المرتقب من شاومي.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra في حدث يعقد في الربع الأول من العام المقبل، على أن يجلب هذا الإصدار مواصفات متقدمة عن إصدارات شاومي الأخرى من السلسلة.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يضم ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل.

أيضاً توضح التسريبات أن إصدار Ultra يأتي بأعلى المواصفات في نظام الكاميرة المميزة بإعدادات رباعية، حيث تأتي كاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل، والتي تدعم التكبير البصري التقليدي مع نمط telephoto macro فائق.

من جانب أخر تتضمن المستشعرات الثلاثة المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل مستشعر بحجم 1 إنش بعدسات ثابتة، ومن المتوقع أن تدعم كاميرة telephoto التكبير البصري حتى 10 مرات، على أن تضم مستشعر HP3 بحجم مستشعر 0.56، يدعم ISO ثلاثي.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Ultra يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وشاشة بجودة عرض 2K بإنحناء micro في الجهات الأربعة، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بتصميم جلدي، والألياف الزجاجية، وأيضاً السيراميك.

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